الليرة التركية تصعد لسادس جلسة على التوالي وأسهم الأسواق الناشئة عند ذروة 13 عاما

ارتفعت الليرة التركية لسادس جلسة على التوالي، بعد تمديد اتفاق للتجارة الحرة مع بريطانيا، بينما واصلت عملات أسواق ناشئة أخرى مكاسبها مقابل الدولار الأمريكي.

وصعدت الليرة 0.4 بالمئة الى أعلى مستوى في أربعة أشهر، وسط آمال بأن اتفاق التجارة مع المملكة المتحدة، الذي جرى توقيعه قبل أيام من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيبقي على التدفق الحالي للسلع بين البلدين.

ومددت تركيا الحظر على تسريحات العمال لمدة شهرين من 17 يناير، لتقييد الآثار السلبية لجائحة كورونا على التوظيف والاقتصاد بشكل عام.

وقفز مؤشر (إم إس سي آي) لأسهم الأسواق الناشئة 1.3 بالمئة إلى أعلى مستوياته في 13 عاما، مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بفعل إجراءات تحفيزية قياسية وتفاؤل بشأن لقاحات للوقاية من فيروس كورونا.

واستعاد مؤشر (إم أس سي آي) لعملات الأسواق الناشئة ذروته التي سجلها في أبريل نيسان 2018، مستفيدا من ضعف أوسع في العملة الأمريكية بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون مساعدات فيروس كورونا يوم الأحد الماضي.

المصدر: "رويترز"