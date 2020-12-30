خبراء يتوقعون أن يبلغ التضخم في تركيا 14.2% بنهاية 2020

توقع خبراء اقتصاد في استطلاع للرأي أجرته "رويترز" أن التضخم السنوي في تركيا قد يبلغ 14.20 بالمئة في نهاية عام 2020 ليتجاوز تقديرات الحكومة بعد ضعف قوي لليرة في معظم العام.

وظل التضخم حول 12 بالمئة في معظم 2020 قبل أن يرتفع على غير المتوقع فوق 14 بالمئة في نوفمبر بعد تراجع قيمة الليرة التي هبطت في إحدى المراحل 30 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام.

وتعافت الليرة في نوفمبر بعد أن أشار البنك المركزي إلى أنه سيستهدف التضخم على نحو أكثر قوة تحت إدارة محافظه الجديد ناجي إقبال.

وفي استطلاع للرأي أجرته "رويترز" بين 14 خبيرا اقتصاديا، بلغ متوسط التقديرات للتضخم السنوي في ديسمبر 14.20 بالمئة وتراوحت التقديرات بين 13.70 بالمئة و15.27 بالمئة.

وكانت الحكومة قد توقعت في برنامجها المتوسط الأجل أن التضخم سيبلغ 10.5 بالمئة في نهاية 2020.

المصدر: "رويترز"