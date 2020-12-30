بورصتا الإمارات تغلقان على تراجع بعد رصد حالات لسلالة الفيروس الجديدة

أغلقت بورصتا الإمارات على انخفاض، اليوم الأربعاء، بعدما رصد أول حالات إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في البلاد.

واكتشفت الإمارات "عددا محدودا" من الحالات لأشخاص مصابين بالسلالة الجديدة، لتكون أول حالات مؤكدة بهذه السلالة شديدة العدوى في منطقة الخليج.

وأبقت الإمارات حدودها والرحلات الجوية الدولية مفتوحة، بينما مددت السعودية المجاورة يوم الاثنين حظر دخول المملكة جوا وبرا وبحرا لأسبوع آخر.

ونزل مؤشر بورصة دبي 0.3 بالمئة، ليتكبد خسارة للجلسة الرابعة على التوالي. وهبط سهم "إعمار العقارية"، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي، 0.8 بالمئة، وانخفض سهم "داماك" العقارية 3.7 بالمئة.

وانخفض مؤشر بورصة أبوظبي 0.2 بالمئة، في ثاني جلسة من الخسائر على التوالي، متأثرا بهبوط 1.2 بالمئة لسهم مجموعة اتصالات، ونزول سهم بنك "أم القيوين الوطني" 2.6 بالمئة.

وفي السعودية، صعد مؤشر البورصة 0.2 بالمئة، مدعوما بارتفاع 1.3 بالمئة لسهم البنك الأهلي التجاري أكبر بنوك المملكة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر الرئيسي 0.3 بالمئة، مدعوما بزيادة 0.6 بالمئة لسهم بنك"قطر الوطني"، أكبر بنوك الخليج.

وأغلق مؤشر البحرين على انخفاض 1.4 بالمئة بعد تراجع أسهم القطاع المالي. ونزل سهم البنك الأهلي المتحد 4.5 بالمئة، فيما خسر سهم بنك الإثمار 2.8 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.2 بالمئة، مدعوما بزيادة ثمانية بالمئة تقريبا لسهم "السويدي إلكتريك".

المصدر: رويترز