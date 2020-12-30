وزير الطاقة الإيراني: حصلنا من العراق 700 مليون دولار كمستحقات عن تصدير الغاز والكهرباء

قال وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، إن بلاده حصلت على 700 مليون دولار من العراق من المستحقات المترتبة عليه عن تصدير إيران الغاز والكهرباء له.

وأضاف الوزير على هامش اجتماع الحكومة: "توصلنا لاتفاق مع بغداد على افتتاح حساب باليورو لتبديل مستحقات إيران إلى اليورو وإيداعها في الحساب المصرفي".

وأوضح الوزير أن الاتفاق الجديد مع العراق سيقلص من آثار العقوبات الأمريكية وسيساعد إيران في شراء الأدوية والسلع الأساسية من الخارج.

ولفت الوزیر إلى أن الاجتماعات مع المسؤولين العراقيين "كانت جیدة وبحثنا تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

المصدر: RT