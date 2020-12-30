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مصر.. ارتفاع المتحصلات الحكومية الإلكترونية بفضل كورونا

مال وأعمال

مصر.. ارتفاع المتحصلات الحكومية الإلكترونية بفضل كورونا
Reuters
صورة تعبيرية
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أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن المتحصلات الحكومية الإلكترونية قفزت من مليار إلى 4 مليارات جنيه شهريا، بعد ظهور فيروس كورونا خلال 2020.

ووفقا للوزير فإن المتحصلات شهدت نموا سنويا بنسبة 250%، الأمر الذي يعكس قوة أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني في مصر وخضوعها للتطوير المستمر.

ويعني ذلك أن المتحصلات الحكومية الإلكترونية في مصر ارتفعت من قرابة 70 مليون دولار إلى نحو 260 مليون دولار.

(الدولار = 15.73 جنيه مصري)

المصدر: RT

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