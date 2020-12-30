الدولار يتراجع مع ارتفاع الأصول عالية المخاطر

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في عدة أعوام اليوم، إذ تجاوز المتعاملون تأجيلا جديدا في إقرار تحفيز نقدي في الولايات المتحدة، وواصلوا المراهنة على احتمال تقديم مساعدة مالية إضافية.

وسجل الدولار أدنى مستوى في أكثر من عامين مقابل اليورو والدولارين النيوزيلندي والأسترالي. وتراجع لأدنى مستوى في أكثر من خمسة أعوام مقابل الفرنك السويسري، فيما تراجع على نطاق واسع مقابل العملات الآسيوية.

وانخفض الدولار، فيما صعدت الأصول العالية المخاطر منذ توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون المساعدة والإنفاق يوم الأحد الماضي، نظرا لأن تقديم المزيد من التحفيز في أكبر اقتصاد عالمي يقلل الطلب على حيازة الدولار، الذي يعتبر ملاذا آمنا.

ونزل الدولار إلى 1.2295 مقابل اليورو اليوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2018. وتراجع الدولار إلى 103.26 ين ياباني.

وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية إلى 89.711 نقطة، وهو أدنى مستوى خلال أكثر من عامين.

المصدر: رويترز