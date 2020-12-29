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اليورو يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ أبريل 2018

مال وأعمال

اليورو يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ أبريل 2018
Reuters AB/IGA
اليورو
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سجل اليورو اليوم الثلاثاء أعلى مستوى له أمام الدولار الأمريكي منذ شهر أبريل 2018، مرتفعا إلى 1.2274 دولار.

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الدولار يتراجع إلى قرب قاع عامين ونصف العام

وانخفض الدولار إلى قرب قاع عامين ونصف العام اليوم الثلاثاء، إذ زاد إقبال المستثمرين على المخاطرة مع مضي مشرعين أمريكيين قدما في حزمة مساعدات معززة مرتبطة بـ"كوفيد-19".

كما واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها في نهاية العام، إذ تدعمت آفاق النمو العالمي باتفاق تجارة مرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وآمال في زيادة حزمة التحفيز الأمريكية وحملة التسابق في منطقة اليورو للتطعيم بلقاحات "كوفيد-19".

المصدر: "رويترز"

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