 
مباشر

إسبانيا ترجح انكماش اقتصادها بأكثر من 10% هذا العام

مال وأعمال

إسبانيا ترجح انكماش اقتصادها بأكثر من 10% هذا العام
Reuters
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pgko

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا من المرجح أن ينكمش بأكثر من 10 في المئة هذا العام بسبب جائحة كورونا، والقيود التي فرضت على اقتصاد البلاد.

إقرأ المزيد
إسبانيا تعلن اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا المتحور في مدريد
إسبانيا تعلن اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا المتحور في مدريد

وقال سانشيز في مؤتمر صحفي عقده في قصر مونكلوا في مدريد: "نحن الآن أفقر بنسبة 10% عما كنا قبل عام". وتوقعت الحكومة في السابق انكماشا قدره 11.2 بالمئة للعام الحالي.

وأكد سانشيز أن الحكومة قررت الإبقاء على الحد الأدنى للأجر في البلاد بدون تغيير في 2021 بعد زيادة قوية في العام السابق.

المصدر: رويترز

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا