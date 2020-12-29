روسيا وبيلاروس تتفقان على أسعار النفط والغاز لعام 2021

صرح رئيس الوزراء البيلاروسي، رومان غولوفتشينكو، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو ومينسك اتفقتا على أسعار إمدادات النفط والغاز من روسيا إلى بيلاروس لعام 2021.

وقال رئيس الوزراء البيلاروسي: "كما هو الحال دائما، فإن المفاوضات كانت مصحوبة ببعض المساومة على الشروط، لكن من حيث المبدأ، انتهى كل شيء بالنسبة لبيلاروس بشروط جيدة ومواتية".

وكان الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الروسية "غازبروم"، أليكسي ميللر، ووزير الطاقة البيلاروسي، فيكتور كارانكفيتش، قد وقعا الخميس بروتوكولا بشأن آلية تحديد أسعار الغاز الروسي في عام 2021، لكن لم يتم تحديد السعر بشكل مباشر.

يذكر أن الشركة الروسية وردت الغاز الطبيعي إلى بيلاروس في 2020 بسعر 127 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وفيما يتعلق بإمدادات النفط، قال غولوفشينكو، الأحد الماضي، إنه بحلول نهاية ديسمبر سيتم توقيع جميع العقود للعام المقبل، مشيرا إلى أنه تم توقيع بعض الاتفاقيات مع الموردين الرئيسيين في روسيا.

المصدر: نوفوستي