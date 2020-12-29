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شركة "العال" تعلن عن إجراءات بحق كادرها بسبب ضائقة

مال وأعمال

شركة
Reuters
إحدى طائرات شركة العالل في مطار الرباط بالمغرب.
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قررت شركة الطيران المدني الإسرائيلية "العال" إحالة العشرات من الطيارين والمضيفين على عطلة غير مدفوعة الأجر، بسبب الضائقة المالية من جراء تداعيات تفشي كورونا.

 جاء ذلك في إخطار رسمي من الشركة لموظفيها، اليوم الثلاثاء، بعد أسبوع من بداية تنفيذ تل أبيب تدابير صحية وقائية أكثر صرامة، وإغلاق الحدود في وجه الأجانب، في ظل انتشار السلالة الجدية البريطانية لفيروس كورونا المستجد.

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وكانت "العال" قد أعلنت الأسبوع الماضي تمديدها الإجازة غير مدفوعة الأجر لـ 4780 موظفًا إلى غاية يوم 31 يناير

المصدر: صحيفة "Jerusalem Post" الإسرائيلية.

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