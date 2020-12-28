استكمال مد أنبوب "السيل الشمالي 2" في المياه الألمانية

أعلنت شركة Nordstream 2 المعنية بإنجاز مشروع "السيل الشمالي 2"، عن استكمال مد خط الأنابيب في مياه ألمانيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الاثنين.

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وكانت الأعمال بدأت في 5 ديسمبر في قطاع طوله 2.6 كم ويقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لألمانيا.

وأشارت "د ب أ" إلى أن الأعمال اللاحقة ستجري في مياه الدنمارك وقد تبدأ أواسط يناير المقبل.

وكانت السلطات الدنماركية أوردت في 23 ديسمبر أن سفينة "فورتونا" الخاصة بمد أنابيب الغاز تخطط للبدء في مد الأنابيب في خطين متوازيين عند السواحل الدنماركية اعتبارا من 15 يناير، ومن المخطط أن تجري الأعمال بمشاركة سفن مساعدة أخرى.

ويقضي مشروع "السيل الشمالي 2" مد خطين من أنابيب الغاز بقوة 55 مليار متر مكعب في السنة من سواحل روسيا عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. ويواجه المشروع معارضة شديدة من قبل الولايات المتحدة التي تبيع لأوروبا غازها الطبيعي المسال، إلى جانب أوكرانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي