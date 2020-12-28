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"الشركة السعودية للاتصالات" تعلن عن استثمارات بـ500 مليون دولار في الخدمات السحابية

مال وأعمال

Reuters AJ/OLA
الشركة السعودية للاتصالات
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أعلنت الشركة السعودية للاتصالات "STC" عن استثمارها 500 مليون دولار في مجال الخدمات السحابية في السنوات الخمس المقبلة.

وأضافت في بيان اليوم الاثنين أن هذا الاستثمار سيكون بالتعاون مع صندوق "eWTP Arabia Capital" الاستثماري وشركة "علي بابا كلاود".

ولفتت إلى أن هذا الاستثمار يهدف إلى "تعزيز البنية التحتية وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي المحلي في مجال الذكاء الصناعي والحوسبة وريادة الأعمال".

المصدر: RT

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