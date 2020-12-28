"الشركة السعودية للاتصالات" تعلن عن استثمارات بـ500 مليون دولار في الخدمات السحابية

أعلنت الشركة السعودية للاتصالات "STC" عن استثمارها 500 مليون دولار في مجال الخدمات السحابية في السنوات الخمس المقبلة.

وأضافت في بيان اليوم الاثنين أن هذا الاستثمار سيكون بالتعاون مع صندوق "eWTP Arabia Capital" الاستثماري وشركة "علي بابا كلاود".

ولفتت إلى أن هذا الاستثمار يهدف إلى "تعزيز البنية التحتية وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي المحلي في مجال الذكاء الصناعي والحوسبة وريادة الأعمال".

stc تعلن استثمار لما يصل نحو 500 مليون دولار خلال الخمس سنوات في الخدمات السحابية بشراكة مع صندوق eWTP Arabia Capital و"علي بابا كلاود" pic.twitter.com/huiM9RzcS6 — مجموعة stc (@stc) December 28, 2020

المصدر: RT