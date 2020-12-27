طهران: قيمة الصادرات إلى العراق بلغت 5.7 مليار دولار

كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، يحيى آل إسحاق، أن قيمة صادرات السلع إلى العراق بلغت 5.7 مليار دولار، خلال 9 أشهر ممتدة بين 20 مارس الماضي، و20 ديسمبر الجاري.

إقرأ المزيد

ولفت آل إسحاق إلى أن حجم الصادرات المذكور، تحقق "رغم تأثيرات جائحة كورونا"، مؤكدا أنه "كان من المستهدف تسجيل مستوى 20 مليار دولار".

كما أوضح أنه "بالسنة المالية المنتهية، 19 مارس 2020، تم تصدير ما قيمته 12 مليار دولار من السلع للعراق، في مقابل توريد مئات الملايين من الدولارت"، لافتا إلى أن "حجم الصادرات والواردات هذا غير متوافق".

وذكر رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة أنه "ثمة مفاوضات للتبادل التجاري بين البلدين"، مؤكدا أن "تحقيق ذلك سيكون لمصلحة إيران"، حيث "سيصير بالإمكان توريد العديد من الاحتياجات من العراق في ظل توافر بعض مستحقات طهران، والإمكانات المالية لهذا البلد".

ورأى آل إسحاق أن تدشين مشروع ترانزيت السلع من العراق، "سيوجد سوقا كبيرا بين إيران والعراق، وهذا يتطلب تشريعات وقرارات بدأ البرلمان العراقي بإقرارها"، موضحا أنه "تبقت اللوائح التنفيذية، ومن المقرر معالجة هذا الموضوع في غضون الأشهر المقبلة".

المصدر: "أنباء فارس"