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لليوم الثاني.. قيمة "البيتكوين" ترتفع إلى معدلات قياسية تاريخية

مال وأعمال

لليوم الثاني.. قيمة
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تجاوزت قيمة عملة "البيتكوين" 27 ألف دولار، كأعلى ارتفاع قياسي لهذه العملة الرقمية، وفقا لبيانات التداول.

في بورصة Binance، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، اعتبارا من 09:01 بتوقيت موسكو اليوم الأحد، تم تحديد سعر البيتكوين عند 27215 دولارا، وفقا لبوابة CoinMarketCap، التي تحسب متوسط ​​السعر لأكثر من 20 بورصة، وبدءا من 09:05 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 9.85 ٪ ، إلى 27،232 دولارا.

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و"البيتكوين" عملة رقمية لامركزية معتمدة على تكنولوجيا سلسلة الكتل أو "بلوكتشين"، ويتميز هذا النظام بمحدودية عدد عملاته وعدم وجود أي مدير له.

المصدر: نوفوستي

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