سعيد حظ من مدينة تفير الروسية يفوز بجائزة يانصيب كبيرة

ربح أحد سكان مدينة تفير الروسية جائزة يانصيب بقيمة 335 مليون روبل (حوالي 4.53 مليون دولار)، وفقا لما ذكرته شركة اليانصيب Stoloto لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الجمعة.

وقالت الشركة إن الفائز ما يزال مجهولا، وأشارت إلى أن سعيد الحظ نجح في تخمين 4 أرقام من أصل 20 رقما في ورقة يانصيب، وأصبح فائزا بما يقارب 335 مليون روبل.

وأضافت، أن الفائز المجهول اشترى ورقة اليانصيب بقيمة 200 روبل(أقل من 3 دولارات) في أحد أفرع شركة البريد الروسية "بوتشتا روسيا".

المصدر: نوفوستي