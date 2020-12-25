الروبل الروسي يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوع

سجلت العملة الروسية، اليوم الجمعة، أعلى مستوى لها في أسبوع، مع زيادة الإقبال على الروبل الروسي مع اقتراب موعد سداد الضرائب للشركات في روسيا وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتقوم الشركات التي تعتمد على التصدير بتحويل ما تملكه من عملات أجنبية لسداد ضرائب للحكومة بالروبل الروسي من المقرر تحصيلها نهاية الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 10:54 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 19 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 73.68 روبل، وعوضت العملة الروسية بذلك بعض الخسائر التي تكبدتها خلال الفترة الماضية.

كذلك تراجع سعر صرف اليورو بواقع 21 كوبيكا إلى 89.88 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: وكالات