وزير البترول المصري الأسبق: 350 تريليون قدم مكعب غاز لم يكتشف حتى الآن

قال وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، إن صراع الغاز في البحر المتوسط بدأ منذ منتصف الستينات، لافتا بأن هناك تقارير دولية تؤكد وجود أحجام كبيرة جدا من الغاز في شرق المتوسط.

وتابع وزير البترول الأسبق خلال حوار إعلامي يذاع على فضائية "الحدث اليوم": "هناك كميات كبيرة من الغاز في البحر المتوسط لم تكتشف حتى الآن لا تقل عن 350 تريليون قدم مكعب".

وأضاف المسؤول أن "اتفاقية تقسيم الحدود البحرية المعتمدة من الأمم المتحدة عام 1982 وقعت عليها جميع دول العالم إلا 3 دول فقط، وهي إسرائيل وتركيا وأمريكا".

المصدر: RT