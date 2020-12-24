"ستاندرد أند بورز" يغلق بمكاسب متواضعة بفضل اتفاق بريطانيا وآمال التحفيز

أغلق المؤشر "ستاندرد أند بورز 500" مرتفعا في جلسة مختصرة الخميس قبيل عطلة عيد الميلاد وسط آمال بمستقبل أفضل في ضوء اتفاق تحفيز وشيك واتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي وتوزيع اللقاح.

وشملت مكاسب جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة.

وفي حين من المعتاد أن تبلي الأسهم بلاء حسنا في آخر أيام ديسمبر، فإن تنامي الجائحة وانتخابات الإعادة المقررة على مقاعد مجلس الشيوخ في جورجيا كانت تلقي بظلالها على التوقعات هذا العام.

وصوت مجلس النواب الأمريكي لإفشال محاولة الرئيس دونالد ترامب إدخال تعديلات على حزمة إغاثة من فيروس كورونا وإنفاق حكومي حجمها 2.3 تريليون دولار بعد إصرار ترامب على مدفوعات مباشرة للأمريكيين بمقدار ألفي دولار.

وألقى ذلك بظلال من الشك على فرص توقيع الرئيس للحزمة التي أقرها الكونغرس يوم الاثنين لتصبح قانونا ساريا وأثار احتمال إغلاق جزئي للأجهزة الحكومية.

وقال بيتر كارديلو، كبير محللي السوق لدى سبارتان كابيتال للأوراق المالية في نيويورك، "في حالة عدم إقرار (التحفيز) بشكل ما فقد يكون لهذا تداعيات وخيمة على العاطلين عن العمل."

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 71.42 نقطة بما يعادل 0.24 بالمئة ليصل إلى 30201.25 نقطة، وزاد ستاندرد أند بورز 13.25 نقطة أو 0.36 بالمئة مسجلا 3703.26 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 33.62 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 12804.73 نقطة.

المصدر: رويترز