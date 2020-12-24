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وزير الصناعة الروسي يكشف عن إنجازين متعلقين باللقاح الروسي "سبوتنيك V"

مال وأعمال

وزير الصناعة الروسي يكشف عن إنجازين متعلقين باللقاح الروسي
Sputnik
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في تصريح هام، أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن  لقاح "سبوتنيك V" الروسي  المضاد لكورونا، سيظهر في عام 2021 في شكل مسحوق.

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وشدد مانتوروف على أن روسيا يجب أن تصل إلى إنتاج 30 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" بحلول يونيو المقبل، مشيرا في الوقت ذاته إلى إمكانية أن يحدث هذا الأمر في وقت أبكر.

ولفت وزير الصناعة الروسي في هذا السياق إلى أن ثمن لقاح كورونا "سبوتنيك V"  سينخفض مع زيادة الإنتاج.

المصدر: نوفوستي

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