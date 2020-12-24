بعد انكماش في 2020.. ما هي التوقعات لاقتصاد دبي في 2021؟

قالت حكومة دبي، نقلا عن توقعات صادرة عن مركز دبي للإحصاء، إنه من المتوقع نمو اقتصاد الإمارة أربعة بالمئة في 2021، ليتعافى من انكماش متوقع عند 6.2 بالمئة في العام الحالي.

تضرر اقتصاد دبي بشدة من تفشي فيروس كورونا الذي أثر على قطاعات السياحة والعقارات والتجارة، الرئيسية بالنسبة له.

وقال المركز إن الاقتصاد انكمش 10.8 بالمئة في الشهور الستة الأولى من 2020، وهو ما قال عنه المدير التنفيذي للمركز، عارف المهيري، إنه جاء داخل النطاق المتوقع للانكماش الاقتصادي، وذلك نظرا للتأثير الكبير لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي. وقال البيان إنه من المتوقع أن ينهي الاقتصاد العام على تباطؤ نسبته 6.2 بالمئة.

أطلقت دبي تحفيزا بقيمة 6.8 مليار درهم (1.85 مليار دولار) للمساعدة في تخفيف صدمة كورونا وتداعياتها التي تمثلت في فقد وظائف وتعطل أنشطة أعمال، بحسب البيان.

قالت حكومة دبي إن الإمارة ستبدأ تطعيم المواطنين باللقاح ضد كوفيد-19 الذي أنتجته شركتا فايزر وبيونتيك مجانا اعتبارا من يوم الأربعاء، لتنضم بذلك إلى السعودية التي أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة عربية تبدأ في استخدام هذا اللقاح.

(الدولار = 3.6728 درهم إماراتي)

المصدر: رويترز