رويترز: إدارة ترامب تخطط لفرض عقوبات جديدة على "السيل الشمالي-2" قريبا جدا

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية، بأن واشنطن تخطط لفرض عقوبات جديدة على مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا "قريبا جدا".

وأشار المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتقد أن العقوبات الجديدة ستوجه "ضربة قاضية" للمشروع.

ولم يكشف المسؤولون عن أسماء الشركات التي ستفرض عليها العقوبات الجديدة، لكنهم أكدوا أن العقوبات لا تستهدف حكومات أو مسؤولين حكوميين.

وقال أحد المسؤولين إن وزارة الخارجية الأمريكية سترفع تقريرا للكونغرس خلال الأسابيع القادمة، يتضمن أسماء الشركات التي قد تتعرض للعقوبات بسبب مشاركتها في المشروع.

وأشار مسؤول آخر إلى أن العقوبات الأمريكية قد زادت من كلفة المشروع بحوالي مليار دولار.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات على مشروع "السيل الشمالي-2"، معتبرة أنه يشكل خطرا على أمن الطاقة في أوروبا ويزيد من اعتمادها على الغاز الروسي.

من جهة أخرى، أكدت روسيا أن فرض العقوبات الأمريكية على المشروع نوع من المنافسة غير النزيهة، مشيرة إلى عزمها على إنجاز المشروع.

كما شددت ألمانيا على أن المشروع الذي من المتوقع أن يضاعف حجم توريدات الغاز الروسي لها، اقتصادي بحت.

المصدر: رويترز