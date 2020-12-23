النفط يرتفع 2% بعد تراجع المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة اليوم الأربعاء مدعومة بتراجع مخزونات الولايات المتحدة من الخام والبنزين ونواتج التقطير مما غذى آمال المستثمرين حيال تحسن الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 16.02 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 96 سنتا بما يعادل 1.9 بالمئة لتصل إلى 51.04 دولار للبرميل، في حين زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 93 سنتا أو اثنين بالمئة لتسجل 47.95 دولار للبرميل.

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 562 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر إلى 499.5 مليون برميل، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة اليوم.

وانخفضت مخزونات البنزين على نحو مفاجئ 1.1 مليون برميل إلى 237.8 مليون برميل، بينما تراجع مخزون نواتج التقطير 2.3 مليون برميل ليسجل 148.9 مليون برميل، وهو ما فاق التوقعات.

وقال فيل فلين كبير المحللين لدى "برايس فيوتشرز غروب" في شيكاغو: "إجمالا، ما يظهره هذا التقرير هو أننا بدأنا نرى تحسنا مستمرا في الطلب.. إنه يظهر أننا نرى سوقا تزداد توازنا".

المصدر: رويترز