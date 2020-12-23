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الطاقة الأمريكية: تراجع مخزونات الخام والوقود الأمريكية

مال وأعمال

الطاقة الأمريكية: تراجع مخزونات الخام والوقود الأمريكية
Reuters
حقول النفط الأمريكية - أرشيف
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ذكر تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير شهد تراجعا ملحوظا الأسبوع الماضي.

وأضاف التقرير أن مخزونات الخام انخفضت من 562 ألف برميل على مدار الأسبوع الماضي، إلى 499.5 مليون برميل، فيما هبط مخزون الخام بنقطة التسليم في "كاشينغ" بولاية أوكلاهوما بواقع 26 ألف برميل.

وأوضح، أن "استهلاك الخام بمصافي التكرير تراجع بمعدل 169 ألف برميل يوميا على مدى الأسبوع.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 1.1 مليون برميل إلى 237.8 مليون برميل، وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.3 مليون برميل إلى 148.9 مليون برميل.

المصدر: "رويترز"

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