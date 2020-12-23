الحكومة الروسية ترصد أكثر من نصف تريليون دولار لتنفيذ خطة وطنية تنموية

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إنه سيتم تخصيص أكثر من 39 تريليون روبل (نحو 520 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة لتنفيذ الخطة الوطنية، وهي خطة تنموية شاملة.

وجاء تصريح ميشوستين خلال اجتماع مشترك عقد اليوم لمجلس الدولة ومجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية في روسيا برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين.

ويعد هذا أول اجتماع لمجلس الدولة الروسي بعد الموافقة على التشكيلة الجديدة له، ويترأس المجلس الرئيس الروسي وتعمل في هيكلته 18 لجنة من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وفيما يتعلق بالخطة الوطنية، التي تضم مجموعة من المشاريع التنموية التي تخطط الحكومة الروسية لتنفيذها في السنوات القادمة، قال ميشوستين، إنه تم تنفيذ الكثير من العمل عند إعداد الخطة، حيث تم تشكيل 25 مجموعة عمل مشتركة بين الإدارات في مركز المشاريع الوطنية، وتم تدقيق جميع تفاصيل الخطة، وتحديد أهداف التنمية الوطنية.

ودعا ميشوستين المجلس للموافقة على الخطة المقدمة للبدء بتنفيذها انطلاقا من بداية العالم المقبل (2021). وأضاف أن الخطة تحدد مجال مسؤولية كل وزارة وإدارة وسلطة إقليمية.

وتم اعتماد الخطة الوطنية في فبراير 2019 حينها قدرت قيمتها بنحو 25.7 تريليون روبل، وكان من المخطط تنفيذها حتى العام 2024، لكن في ظل المتغيرات التي أصابت الاقتصاد العالمي في 2020 بما في ذلك أزمة كورونا تقرر إدخال تعديلات على فترة تنفيذها.

وكان بوتين قد دعا في مايو 2020 إلى توسيع أفق التخطيط للأهداف والمشاريع الوطنية حتى العام 2030، حيث يجب بحلول هذا الوقت خفض مستوى الفقر في روسيا إلى النصف مقارنة بالعام 2017، وضمان النمو المستدام في دخل المواطنين وفي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

(الدولار = 75 روبلا)

المصدر: نوفوستي