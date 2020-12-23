اليورو والدولار الأسترالي يرتفعان مع تجاهل تهديد ترامب بوقف التحفيز

عاود اليورو الارتفاع صوب 1.22 دولار وانخفض الدولار اليوم، إذ لم يتوقف المتعاملون في العملات عند تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم إقرار حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار

وقال ترامب إن حزمة التحفيز التي طال انتظارها يجب تعديلها لزيادة مبلغ التحفيز، في مؤشر محتمل على تعطل الحزمة.

لكن أسواق العملات لم تشهد تغيرا كبيرا، إذ تراجع الدولار وارتفعت العملات التي تعتبر أعلى مخاطرة مثل الدولار الأسترالي.

وبحلول الساعة 08:35 بتوقيت غرينتش، كان الدولار منخفضا 0.1 بالمئة مقابل سلة من العملات.

وهبط مؤشر الدولار بأكثر من ستة بالمئة هذا العام، إذ يراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سيبقي على سياسته فائقة التيسير. وتساعد التوقعات بمزيد من النزول للدولار في دعم أسواق الأسهم وعملات الأسواق الناشئة.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.2183 دولار، أما الجنيه الإسترليني فقد صعد بنحو 0.5 بالمئة إلى 1.3442 دولار وسط تكهنات بأن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيعلنان اليوم الأربعاء عن اتفاق تجارة لمرحلة ما بعد الخروج البريطاني من التكتل.

وربح الدولار الأسترالي 0.7 بالمئة ليرتفع إلى 0.7575 دولار، مدعوما بمؤشرات على أنه سيجري احتواء تفش صغير لكوفيد-19 في سيدني.

المصدر: رويترز