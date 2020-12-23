بيسكوف يكشف كيف تغلب مجمع الوقود والطاقة الروسي على صعوبات الوباء

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن مجمع الوقود والطاقة، اضطر للعمل هذا العام في ظروف صعبة، لكن روسيا تمكنت بجدارة من الخروج من الصعوبات.

وأضاف ممثل الكرملين: "في هذا العام، اضطر قطاع الطاقة أيضا للعمل في ظروف صعبة. تسببت الأوضاع المضطربة، للأسف، في عدم استقرار كبير جدا بقطاع المواد الخام ثم لجميع أنواع الصناعات المرتبطة به، ولكن اعتقد أن بلادنا تمكنت من الخروج من هذه الصعوبات بشكل جيد، وتم تحقيق الاستقرار في الوضع وفي الأسعار العالمية".

وتابع بيسكوف القول، إنه على الرغم من كل الصعوبات التي يسببها الوباء، يمكن النظر بثقة إلى مستقبل مجمع الوقود والطاقة الروسي في عام 2021 وما بعده. وتم ضمان الاستقرار لهذا القطاع الهام في الاقتصاد الوطني الروسي.

وقال: "لقد حدث ذلك، ومن الصعب التشكيك في ذلك. وهذا يسمح لنا، على الأرجح على الرغم من الصعوبات الوبائية المستمرة ، بالنظر بثقة إلى مستقبل مجمع الوقود والطاقة في العام المقبل وفي المستقبل المنظور".

المصدر: نوفوستي