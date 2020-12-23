وزير الخارجية: قطر بين أكبر المستثمرين في روسيا من الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن العلاقات الروسية القطرية استراتيجية، لافتا إلى أن الدوحة أصبحت أحد أكبر المستثمرين في روسيا من دول الشرق الأوسط.

وأكد الوزير القطري، في كلمة قبل اجتماعه مع نظيره الروسي، في موسكو، اليوم الأربعاء أن "العلاقات مع روسيا استراتيجية ووثيقة ونثمن تطور التعاون بين البلدين مؤخرا في المجالات كافة"​​​.

وأضاف أن قطر أصبحت أحد أكبر المستثمرين في روسيا من دول الشرق الأوسط"، "نثمن الدور الفاعل لروسيا فيما يخص قضايا المنطقة".

وشهدت العلاقات القطرية الروسية تطورا ملحوظا في الجانب الاستثماري خلال الأعوام الماضية، لاسيما بعدما اشترت الدوحة حصة من أسهم عملاق النفط الروسي "روس نفط" مقابل 10.5 مليار يورو، وكانت هذه الصفقة هي الأكبر في سوق الطاقة العالمية خلال 2016.

لكن التبادل التجاري بين الدوحة وموسكو لا يتناسب مع حجم الاستثمارات، ووفقا لبيانات موقع ITC Tradre فإن حجم التجارة بين البلدين بلغ في 2019 نحو 83 مليون دولار فقط، فيما كان في 2017 عند مستوى 73.3 مليون دولار.

المصدر: RT + سبوتنيك