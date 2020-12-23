النفط يهبط بفعل زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية

هبطت أسعار النفط اليوم بعد تقرير أظهر زيادة غير متوقعة لمخزونات النفط الخام الأمريكية، فيما تسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هزة بالأسواق بعد أن هدد بعدم توقيع حزمة المساعدات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.4% إلى 49.37 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، في حين هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.4% أيضا إلى 46.35 دولار للبرميل.

وهبط كلا العقدين بنحو اثنين بالمئة أمس الثلاثاء في تراجع للجلسة الثانية على التوالي.

وإلى جانب الشكوك التي تكتنف الوضع في الولايات المتحدة، لا تزال سوق النفط متوترة بشأن تعافي الطلب، إذ تعصف ببريطانيا سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا المستجد، مما حدا بالكثير من البلدان لإغلاق حدودها أمامها.

وأفاد تقرير من معهد البترول الأمريكي أمس بأن مخزونات الخام الأمريكية زادت 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 18 ديسمبر الجاري، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين لانخفاض 3.2 مليون برميل.

وتضرر النفط أيضا من تهديد ترامب بعدم توقيع حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار، قائلا إنه يريد أن يرفع الكونغرس مبلغ التحفيز الذي وافق عليه المشرعون يوم الاثنين.

المصدر: رويترز