بوتين يهنئ قطاع الطاقة الروسي بالذكرى الـ100 لاعتماد خطة مد الكهرباء إلى أنحاء البلاد

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المحاربين القدامى والعاملين في قطاع الطاقة الروسي بيومهم المهني وعلى إنجازتهم المهنية وبالذكرى المئوية لاعتماد خطة الكهرباء في روسيا.

وجاء في التهنئة التي نشرت على موقع الكرملين اليوم: "لقد أصبح اعتماد الخطة حدثا تاريخيا رائعا حقا لبلدنا، وأعطى دفعة قوية للتنمية الشاملة للأقاليم والاقتصاد المحلي ككل. بفضل بطولة العمال والمهندسين والمتخصصين والإنجازات المتقدمة للفكر العلمي والتقني تم إنشاء نظام طاقة فعال وتنافسي في وقت قصير، والذي أصبح أساسا موثوقا لتعزيز الإمكانات الصناعية والدفاعية وحل المشكلات الاجتماعية الملحة".

وأضاف بوتين: "أثناء تنفيذ الخطة تم بناء عشرات من محطات الطاقة والمراكز الصناعية الكبيرة في سيبيريا وجزر الأورال ومنطقة الفولغا ومناطق أخرى وتم تشغيل آلاف الكيلومترات من طرق النقل الجديدة".

كذلك هنأ الرئيس الروسي المحاربين القدامى العاملين في قطاع الكهرباء بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للنصر العظيم، وقال: "أحر كلمات الامتنان للمحاربين القدامى في الصناعة أولئك الذين حاربوا بشجاعة على الجبهات، وضمنوا التشغيل المستمر للمؤسسات الاستراتيجية، وأعادوا اقتصاد الطاقة في البلاد الذي دمرته الحرب".

المصدر: RT