بورصة تل أبيب تتوقع جذب مستثمرين من الإمارات

ذكر إيتاي بن زئيف الرئيس التنفيذي لبورصة تل أبيب اليوم أن البورصة تتوقع أن تكسب مستثمرين جددا من الإمارات ودول عربية أخرى في 2021 في أعقاب تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

وقال بن زئيف لوكالة "رويترز" عقب مؤتمر صحفي: "نرى اهتماما من مؤسسات دولية من الإمارات ومن دول عربية أخرى للاستثمار من خلال بورصة تل أبيب وللانكشاف على التكنولوجيا المتطورة في إسرائيل".

وفي الأسبوع الماضي وقعت بورصتا إسرائيل وأبوظبي مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات بينهما وسط توقعات بعمليات إدراج مزدوجة للأوراق المالية وتداولات متبادلة وتسهيل متبادل لوصول المستثمرين إلى السوق الأخرى ومشاركة البيانات بين البورصتين.

وقال بن زئيف "في عام 2021، سنرى كيف يمكن تعزيز التعاون بين البورصتين".

ومهد اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر الماضي، الذي تم بوساطة أمريكية، الطريق أمام إبرام اتفاقات تجارية في مجالات متنوعة وتهتم الإمارات بوجه خاص بالتكنولوجيا الإسرائيلية في القطاعين المالي والغذائي.

وبورصة تل أبيب من بين البورصات الأفضل أداء، إذ تراجعت سبعة بالمئة العام الحالي بعد مكاسب 21 بالمئة في عام 2019، وعزا بن زئيف جزءا من ذلك لزيادة الاستثمارات من الأفراد مما رفع متوسط العائد اليومي للسهم 43 بالمئة في 2020 إلى 1.9 مليار شيقل (588 مليون دولار).

المصدر: رويترز