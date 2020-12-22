الجيش المصري يعلن حصول مشروعات عملاقة على جائزة الأفضل بالشرق المتوسط (صورة)

أعلنت القوات المسلحة المصرية حصول مشروعات قومية عملاقة في البلاد على عدد من الجوائز المقدمة من مؤسسة MEED العالمية لأفضل المشروعات المنفذة بالشرق الأوسط.

وقالت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري، إن مشروع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية حصل على لقب مشروع العام والذي تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع تحالف شركتي "كونكورد" و"بتروجيت"، كما حصل مشروعا كوبري روض الفرج وحقل ظهر على جائزتين ضمن أفضل سبعة مشروعات على مستوى الشرق الأوسط والتي تم تنفيذهم بالتعاون مع مكتب محرم باخوم وشركة المقاولون العرب.

وتعد مؤسسة MEED العالمية هى المؤسسة المعنية بالمشروعات الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتهدف إلى وضع المعايير والأسس التى يتم من خلالها إبراز أفضل المشروعات التى يتم إنشاءها حديثا.

المصدر: RT