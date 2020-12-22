"فوادفون مصر" تكشف سبب توقف بيع حصتها للاتصالات السعودية

كشفت رئيسة قسم الاتصالات الخارجية والإعلام بشركة "فودافون مصر" نهى سعد، كواليس قرار شركتها بإيقاف صفقة بيع حصتها لشركة الاتصالات السعودية STC.

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وقالت نهى سعد خلال حديثها مع الإعلامية لميس الحديدي: "خلونا نبدأ من لقاء الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة فودافون العالمية بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في لقاء على أعلى مستوى".

وأضافت : "تمت مناقشة الكثير من الملفات في اللقاء ومزيد من التعاون مع الشركة في مجال الاتصالات".

وتابعت: "والحقيقة الاجتماع كان إيجابيا ومن ثم جاء رد الفعل في أعقابها بشكل في غاية الأهمية ومن ثم صدر بيان الشركة صباح اليوم وأخطرت به البورصات العالمية لكون فودافون مقيدة في بورصات دولية وأعلن فيه إيقاف كافة المحادثات والمناقشات مع الجانب السعودي بشأن بيع حصة 55% من فوادفون مصر".

وعزت أسباب تراجع شركتها عن الصفقة قائلة: "الاجتماع كان مع الرئيس بالغ الاهية وإيجابيا حيث تم استعراض ملفات المعوقات التي تواجه فودافون مصر والأطر التنظيمية لها مثل طرح الترددات والذي كان يمثل محورا مهما ومفصلياً بالنبسبة لفوادفون حتى تبقى في مصر بالإضافة لملف بناء الأبراج".

واستكملت: "عندما نوقشت هذه الملفات على أعلى مستوى من الدولة مع فخامة الرئيس السيسي كان لابد أن تلقى صداها في قرارانا عبر بقاء مستثمر كبير في مصر مثل فوادفون ليس ذلك فقط بل وزيادة استثماراتها أيضا".

المصدر: المال