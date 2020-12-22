"روسآتوم" تسلم هلسنكي وثائق تصميم محطة "هانهيكيفي-1" الكهرذرية الفنلندية

سلمت شركة "راوس بروجيكت" التابعة لمؤسسة "روسآتوم" الروسية للطاقة النووية هلسنكي، وثائق التصميم الهندسية لمحطة "هانهيكيفي-1" النووية التي ستشيدها "روسآتوم" في فنلندا.

وتتضمن الوثائق وصفا للمراحل الأساسية المتعلقة بتطوير مستندات التصميم لإنشاء محطة "هانهيكيفي-1".

ووفقا لشروط عقد التصميم والتوريد والتشييد (EPC) المبرم بين الجانبين الروسي والفنلندي، تقدم هذه الوثائق أوصافا للمراحل التحضيرية الرئيسية في تنفيذ المشروع وبينها التصميم المفاهيمي والوظيفي للمحطة ونموذج ثلاثي الأبعاد للمحطة وتصاميم المرافق والمباني التابعة للمشروع.

تشكل الوثائق التصميمية المقدمة أساسا لوضع تقرير أولي حول سلامة المحطة المستقبلية سيخضع للدراسة من قبل الهيئة الفنلندية للأمان الإشعاعي والنووي لاعتماده قبل أن تمنح الحكومة الفنلندية المحطة التراخيص اللازمة.

وقال إيفان دوشوك مدير أعمال الهندسة بمحطة "هانهيكيفي-1" من شركة "راوس بروجيكت": "تمثل المستندات التصميمية الأساسية للمرحلة الأولى قاعدة وثائق توصف فيها الحلول التصميمية-الفنية للمشروع. هذا العام سلمناها إلى صاحب المشروع حيث جرت مراجعتها واعتمادها مبدئيا. وضمن هذه المرحلة تمكنا من حل القسم الأكبر من أهم المسائل المتعلقة بالتصميم. في الأشهر القليلة المقبلة سنواصل العمل على معالجة عدد من التفاصيل. نسعى إلى تسوية جميع الجوانب الفنية للمشروع خلال "مرحلة إعداد الوثائق" للحد من حاجة إدخال أي تعديلات وتغييرات خلال مرحلة التشييد أو حتى إبعاد هذا الاحتمال إطلاقا.

وتابع: بالإضافة إلى المستوى العالي من التفصيل، كان مطلوبا منا أن نعرض المشروع في شكل رقمي بالكامل، لذلك وضعنا ضمن حزمة المستندات التي سلمناها إلى صاحب الطلب نموذجا ثلاثي الأبعاد ونموذجا للمعلومات الخاصة بالمحطة المستقبلية. تتيح هذه العناصر إمكانية إدارة التغييرات في المحطة بصورة فعالة خلال المراحل اللاحقة من دورة حياتها، كما أنها توفر الشفافية والاتساق في الحلول التصميمية للمشروع.

مشروع محطة "هانهيكيفي-1" للطاقة الكهرذرية

يهدف مشروع "هانهيكيفي-1" لإنشاء محطة كهروذرية بمفاعل VVER-1200 الروسي من الجيل 3+ باستطاعة 1200 ميغاواط.

وشركة "فينوفويما" الفنلندية صاحب المشروع والجهة المالكة والمشغلة للمحطة، فيما شركة "راوس بروجيكت" المورد العام للمحطة، وذلك بموجب عقد التصميم والتوريد والتشييد الموقع مع "فينوفويما" في 21 ديسمبر 2013.

وستبنى محطة "هانهيكيفي-1" في بلدية بوهايوكي بمنطقة بوهيانما الشمالية في شمال غرب فنلندا وأصبح المشروع في مرحلة الترخيص وإجراء الأعمال التحضيرية في موقع بناء المحطة.

المصدر: وكالات