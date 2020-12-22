رئيس وكالة الفضاء "روس كوسموس" عن العقوبات الأمريكية: غير شرعية وغبية

انتقد رئيس وكالة الفضاء "روس كوسموس" دميتري روغوزين، العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على شركات تابعة للوكالة، واصفا العقوبات بأنها غير شرعية وغبية، وفقا لما ذكرته "نوفوستي" اليوم.

وقام رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" بإرسال رسالة إلى رئيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" جيم بريدنشتاين بخصوص العقوبات الأمريكية ضد الشركات التابعة للمؤسسة الحكومية.

وتحمل الرسالة تاريخ 1 ديسمبر 2020، وفيها ذكر روغوزين، لبريدنشتاين أن وسائل الإعلام تداولات تقارير أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعدت مسودة لقائمة عقوبات أمريكية جديدة، والتي ستشمل شركات "روس كوسموس" لأول مرة.

وطلب رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" في الرسالة من المسؤول الأمريكي تأكيد هذه التقارير، وعن الخطوات التي ستتخذها "ناسا" لمنع حصول تأخير في أنشطة محطة الفضاء الدولية.

وقبل أيام، أدرجت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة من الشركات الروسية في قائمة عقوباتها، وتضمت اللائحة لأول مرة شركات المؤسسة الحكومية الروسية للفضاء "روس كوسموس" منها مركز "بروغرس روكيت الفضاء" (يصنع صواريخ سويوز).

ووصف روغوزين العقوبات الأمريكية ضد مؤسسات صناعة الصواريخ والفضاء الروسية بأنها غير شرعية وغبية، حيث قال :"إنها غير قانونية ومثل جميع العقوبات التي تم فرضها سابقا ضد أفراد وكيانات قانونية روسية".

المصدر: نوفوستي