موريتانيا تستعين بتونس لتطوير خدمات الدفع الرقمي

أطلق أمس الاثنين خلال جلسة عمل عن بعد، المشروع الاستراتيجي بين البريد التونسي ونظيره الموريتاني، لإنشاء وتركيز منظومة للخدمات المالية الرقمية عبر الهاتف الجوال بموريتانيا.

ووفقا لما تم إعلانه سيضع البريد التونسي، تجربته في مجال الدفع الرقمي عبر الهاتف الجوال، وكفاءاته المختصة في خدمة بريد موريتانيا لتطوير منظومة رقمية للدفع عبر الهاتف الجوال، إلى جانب تقديم خدمات المرافقة الفنية والمساندة للجانب الموريتاني، لبلورة إستراتيجية رقمية في هذا المجال.

وستمكن هذه المنظومة الرقمية، البريد الموريتاني من الاستفادة من خدمات التحويلات المالية، وصرف المنح الجامعية ورسوم التسجيل بالمؤسسات الجامعية بالنسبة للطلبة، إلى جانب صرف معاشات التقاعد، ودفع الفواتير وأقساط القروض لمؤسسات التمويل الصغرى.

وسيساهم النجاح في إنجاز هذا المشروع بين المؤسستين، في تركيزه ببعض المؤسسات البريدية الأخرى، وذلك بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام موريتانية.

المصدر: صحراء ميديا