الأسهم الأمريكية تغلق على تباين مع مخاوف كورونا وحزمة التحفيز

أغلق مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" في بورصة نيويورك على انخفاض بعد تقليص خسائر مني بها في التعاملات المبكرة، وسط تذبذب السوق متأثرة بمخاوف سلالة كورونا الجديدة وحزمة التحفيز الحكومي.

وتراجع مؤشر "ناسداك" بشكل طفيف في المنطقة الحمراء لكن أسهم الشركات المالية ساعدت مؤشر "داو جونز" على تغيير مساره ليغلق على مكاسب متواضعة.

وأنهى المؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة التداول مرتفعا 37.40 نقطة، أو 0.12 %، إلى 30216.45 نقطة بينما تراجع "ستاندر أند بورز 500" القياسي 14.49 نقطة، أو 0.39 %، ليغلق عند 3694.92 نقطة.

وأغلق مؤشر "ناسداك" المجمع منخفضا 13.12 نقطة، أو 0.1 %، إلى 12742.52 نقطة.

وتوصل الكونغرس الأمريكي إلى اتفاق المساعدات لتخفيف تداعيات الجائحة بعد أشهر من مشاحنات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي ومن المتوقع إقرار حزمة دعم قيمتها 900 مليار دولار في وقت لاحق.

المصدر: "رويترز"