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باكستان توقع على اتفاقية لتأجيل سداد ديون قدرها 1.7 مليار دولار

مال وأعمال

باكستان توقع على اتفاقية لتأجيل سداد ديون قدرها 1.7 مليار دولار
Reuters
باكستان توقع على اتفاقية لتأجيل سداد ديونها البالغة 1.7 مليار دولار
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وقعت باكستان يوم الاثنين اتفاقية مع 19 دولة عضوا في "نادي باريس" مجموعة العشرين، تسمح لها بتأجيل سداد ديون قدرها 1.7 مليار دولار لتخفيف الآثار الاقتصادية لوباء كوفيد-19.

وذكرت وزارة الاقتصاد الباكستانية "أن باكستان فاوضت بنجاح وأبرمت اتفاقيات لإعادة جدولة الديون مع 19 دائنا ثنائيا، بينهم أعضاء في "نادي باريس" بقيمة إجمالية تبلغ 1.7 مليار دولار"، ويتعلق هذا المبلغ بالفترة الممتدة من مايو إلى ديسمبر 2020.

وقررت مجموعة العشرين في أبريل أن تعلق حتى نهاية 2020 سداد ديون الدول الأشد فقرا، التي تواجه فرار رؤوس الأموال وتراجع الإيرادات الضريبية بسبب الأزمة الصحية.

ورفضت هذه المبادرة 22 دولة في "نادي باريس" وعدد ضئيل من الدائنين كالصين والهند والسعودية وتركيا وجنوب إفريقيا.

المصدر: أ ف ب

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