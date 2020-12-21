تركيا والعراق توقعان اتفاق منع الازدواج الضريبي

أعلنت مؤسسة الإيرادات التركية توقيع اتفاقية منع الازدواج والتهرب الضريبي بين تركيا والعراق.

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وأوضحت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني أن الاتفاقية تم التوقيع عليها في 17 ديسمبر الجاري، من قبل وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان، ومن الجانب العراقي وزير التخطيط خالد بتال النجم.

وأضافت أن الاتفاقية تهدف إلى جعل البلدين مركز جذب أكبر للمستثمرين، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد أن تصادق عليها الدولتان.

المصدر: الأناضول