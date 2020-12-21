 
مباشر

مصر تقر تخفيضات كبيرة لناقلات البترول

مال وأعمال

مصر تقر تخفيضات كبيرة لناقلات البترول
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/penr

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية أنها قررت خفض رسوم المرور عبر القناة لناقلات النفط التي تزيد حمولتها على 250 ألف طن بواقع 48 بالمئة.

إقرأ المزيد
مصر.. إيرادات قناة السويس تخطت نصف ترليون جنيه خلال 10 سنوات
مصر.. إيرادات قناة السويس تخطت نصف ترليون جنيه خلال 10 سنوات

وأضافت الهيئة أن الخفض يشمل "الناقلات المحملة من موانئ شمال غرب أوروبا حتى ميناء جبل طارق والمتجهة إلى موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى".

وقالت إن الخفض بدأ سريانه في أول ديسمبر 2020 وسيستمر حتى 31 مايو 2021 .

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قد كشفت أن قيمة إيرادات قناة السويس تخطت نصف تريليون جنيه خلال 10 سنوات لتبلغ 575.2 مليار جنيه.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا