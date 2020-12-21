"بلومبرغ": روسيا سبقت ألمانيا والسويد وهولندا في مواجهة جائحة كورونا

تقدمت روسيا على ألمانيا والسويد وهولندا في القائمة التي تعدها وكالة "بلومبرغ" شهريا لتقييم نجاحات 53 دولة في مواجهة جائحة كورونا بأقل خسائر اقتصادية واجتماعية.

واحتلت روسيا المرتبة الـ18 في القائمة التي لا تزال نيوزيلندا تتصدرها فيما تأتي المكسيك في آخرها، فيما تراجعت الولايات المتحدة في ديسمبر 19 نقطة والسويد 11 وألمانيا 7 نقاط في هذا التقييم.

وتضم قائمة "بلومبرغ" بلدانا ذات اقتصادات كبرى، وأعدت بناء على عشرة معايير بينها حصول المواطنين على لقاح مضاد لفيروس كورونا وصرامة الإغلاق وإجمالي عدد الوفيات الناجم عن كورونا شهريا.

المصدر: نوفوستي