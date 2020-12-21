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 غينسبورغ: التعاون مع AstraZeneca مفيد جدا

مال وأعمال

 غينسبورغ: التعاون مع AstraZeneca مفيد جدا
Reuters
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قال ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز "غاماليا" العلمي الطبي الروسي إن التعاون في مكافحة فيروس كورونا مع شركة AstraZeneca، مفيد للغاية للمنتجين الروس لأنه سيسمح لهم بدخول السوق الدولية.

وأضاف غينسبورغ، في حديث لوكالة "نوفوستي": "من المؤكد أنه من المفيد للغاية للمنتجين الروس، دخول الأسواق الدولية من خلال هذه الشركة الضخمة، التي تحظى باحترام كبير".

وذكر أن الاختبارات السريرية المشتركة للقاحين البريطاني السويدي "أسترازينيكا" والروسي "سبوتنيك V" لن تتطلب وقتا طويلا، وستجري في الدول التي ستستخدم فيها.

في وقت سابق من اليوم، وقع مركز "غاماليا" و"أسترازينكا" وصندوق الاستثمار الروسي المباشر وشركة "آر فارم"، مذكرة للتعاون في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: نوفوستي

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