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البورصة المصرية توقف تداولاتها بعد هبوط كبير

مال وأعمال

البورصة المصرية توقف تداولاتها بعد هبوط كبير
Reuters
البورصة المصرية
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أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 94 شركة، لتجاوزها نسبة الـ5% هبوطا بعد مرور ساعة ونصف الساعة خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

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وأوقف البورصة التداولات لمدة تتراوح من 10 إلى 30 دقيقة تحت ضغط هبوط كبير للمؤشرات تأثرا بظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، ومخاوف المستثمرين بشأن أسواق المال.

وهبط المؤشر EGX100 EWI بنسبة 5%، اليوم الاثنين، وهوى مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 من 2.15% منذ بداية تعاملات، إلى مستوى 10656 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 5.66%.

المصدر: اليوم السابع + مصراوي

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