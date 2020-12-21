الكرملين: العقوبات ضد "السيل الشمالي-2" ليست إلا أحد عناصر الحرب الهجينة

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن العقوبات الأمريكية ضد مشروع "السيل الشمالي-2" ليست إلا أحد عناصر الحرب الهجينة أو المختلطة، التي تستخدم خلالها مختلف الأسلحة.

ووافق بيسكوف مع رأي رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا بشأن العقوبات الأمريكية، والذي وصفها بأنها أحد عناصر الحرب الهجينة.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "بشكل عام، يمكننا أن نتفق مع ديريباسكا، بالواقع هذا نوع من الحرب المختلطة، الذي تستخدمها الولايات المتحدة، وهذه الحرب مصحوبة بمنافسة غير عادلة".

وأضاف أن العقوبات عبارة عن قيود يتم إضفاء الشرعية عليها من وجهة نظر القانون الدولي، وقال إن "العقوبات يتم تبنيها بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لذلك فإن تلك القيود التي يفرضها علينا الأمريكيون لا يمكن وصفها بالعقوبات من حيث نص القانون".

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا، وتم تنفيذ معظم المشروع، لكنه الآن يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.

ويأتي ذلك في وقت تخطط فيه الولايات المتحدة لزيادة مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، الذي يتصف بسعر مرتفع.

المصدر: تاس