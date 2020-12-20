وزير النفط الإيراني إلى موسكو

يلتقي نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، غدا الاثنين، مع وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، الذي يصل إلى موسكو اليوم الأحد.

في وقت سابق، أفادت وزارة الطاقة الروسية، بأن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، سيلتقي يوم الاثنين مع الوزير الإيراني.

ووفقا لوكالة Shana الإيرانية، سيتم خلال مشاورات الوزير الإيراني في موسكو، بحث ومناقشة آخر التغيرات والتطورات في سوق النفط.

وتأمل إيران في رفع العقوبات، والعودة إلى اتفاقات طهران النووية لعام 2015 بعد انتخاب، جوزيف بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده تخطط لزيادة إنتاج وصادرات النفط بشكل كبير إلى 2.3 مليون برميل نفط يوميا العام المقبل.

المصدر: تاس