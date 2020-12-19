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"الطاقة السعودية" تنشر صورة طريفة للأمير عبد العزيز ونائب رئيس الوزراء الروسي

مال وأعمال

Reuters
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
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نشر الحساب الرسمي لوزارة الطاقة السعودية صورة طريفة يظهر فيها الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، وألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي.

وأرفقت الوزارة الصورة بتعليق قالت فيه: "إلى زملائنا الإعلاميين، لقد فوتم الفرصة"، في إشارة إلى مأدبة الطعام التي كان يشير لها المسؤولان بإصبعيهما.

يذكر أن الطرفين أجريا محادثات اليوم السبت أكدا فيها أن موسكو والرياض تعتزمان مواصلة العمل على توازن سوق النفط العالمية.

المصدر: RT

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