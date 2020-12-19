"الطاقة السعودية" تنشر صورة طريفة للأمير عبد العزيز ونائب رئيس الوزراء الروسي

نشر الحساب الرسمي لوزارة الطاقة السعودية صورة طريفة يظهر فيها الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، وألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي.

وأرفقت الوزارة الصورة بتعليق قالت فيه: "إلى زملائنا الإعلاميين، لقد فوتم الفرصة"، في إشارة إلى مأدبة الطعام التي كان يشير لها المسؤولان بإصبعيهما.

Our media colleagues, you missed it pic.twitter.com/G5CH1TLXlo — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) December 19, 2020

يذكر أن الطرفين أجريا محادثات اليوم السبت أكدا فيها أن موسكو والرياض تعتزمان مواصلة العمل على توازن سوق النفط العالمية.

المصدر: RT