"الطاقة السعودية" تنشر صورة طريفة للأمير عبد العزيز ونائب رئيس الوزراء الروسي
Reuters
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نشر الحساب الرسمي لوزارة الطاقة السعودية صورة طريفة يظهر فيها الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، وألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي.
وأرفقت الوزارة الصورة بتعليق قالت فيه: "إلى زملائنا الإعلاميين، لقد فوتم الفرصة"، في إشارة إلى مأدبة الطعام التي كان يشير لها المسؤولان بإصبعيهما.
Our media colleagues, you missed it pic.twitter.com/G5CH1TLXlo— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) December 19, 2020
يذكر أن الطرفين أجريا محادثات اليوم السبت أكدا فيها أن موسكو والرياض تعتزمان مواصلة العمل على توازن سوق النفط العالمية.
المصدر: RT