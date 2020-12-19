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نائب رئيس الوزراء الروسي: موسكو والرياض تواصلان العمل على توازن سوق النفط

مال وأعمال

نائب رئيس الوزراء الروسي: موسكو والرياض تواصلان العمل على توازن سوق النفط
Reuters DR
صورة تعبيرية
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قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم السبت، إن موسكو والرياض تعتزمان مواصلة العمل على توازن سوق النفط العالمية.

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وبعد محادثات مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في الرياض، قال نوفاك إن البلدين ملتزمان باتفاق "أوبك+" للحد من إنتاج النفط عالميا.

وكانت وزارة الاقتصاد الروسية قالت يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تراجع 3.7 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر، وذلك بعد نسبة نزول معدلة بلغت 4.5 بالمئة في أكتوبر.

يذكر أن أسعار النفط شهدت دعما هذا الأسبوع ببيانات الإمدادات الأسبوعية الأمريكية التي أظهرت أن مخزونات الخام تراجعت 3.1 مليون برميل، وهو تراجع فاق التوقعات.

المصدر: "رويترز"

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