صحيفة: موجة كورونا الثانية لم توقف الاقتصاد الصيني

ذكرت صحيفة أن الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا لم توقف انتعاش ونمو الاقتصاد الصيني في نوفمبر الماضي، ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه العالم من التداعيات الاقتصادية للجائحة.

وقالت "وول ستريت جورنال"، إن المؤشرات الاقتصادية المهمة في الصين، ومن بينها حجم الإنتاج الصناعي والاستثمار والنشاط الاستهلاكي، واصلت ارتفاعها الأمر الذي ساهم في زيادة العمالة وانخفاض معدل البطالة.

ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الحكومي لجمهورية الصين الشعبية ارتفع حجم الإنتاج الصناعي في الصين في نوفمبر الماضي بنسبة 7% على أساس سنوي.

وقال خبراء الاقتصاد في "ستاندرد تشارترد"، وهي شركة بريطانية متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية يقع مقرها في لندن، إن الأداء القوي يعتمد على تخفيف السياسة النقدية ونمو الصادرات السريع.

المصدر: وول ستريت جورنال