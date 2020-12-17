بوتين يتحدث عن مؤشر يعكس طبيعة العلاقة بين روسيا وصناديق الاستثمار العربية

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي سنوي عقد اليوم، عن العلاقات بين روسيا والعالم العربي، حيث أشار إلى أن روسيا لديها علاقات قوية وتقليدية بالفعل مع الدول العربية.

وجاء تصريح بوتين ردا على سؤال طرح حول العلاقات بين روسيا والدول العربية خلال المؤتمر، الذي طال مواضيع الساعة في روسيا والعالم، بما في ذلك المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تطال حياة المواطن الروسي.

وقال بوتين: "بالنسبة للعالم العربي والعالم الإسلامي بشكل عام فلدينا علاقات تقليدية مع هذه البلدان والمنظمات، وروسيا هي عضو مراقب في بعض المنظمات الإسلامية الدولية الرسمية، العلاقات مع العالم العربي قوية وتقليدية بالنسبة لروسيا والاتحاد السوفيتي".

وأضاف: "لدينا علاقات مستقرة للغاية وطويلة الأمد تمتد إلى قرون، واليوم تتجه نحو التوسع، فإذا كان الأمر مرتبط باعتبارات أيديولوجية معينة خلال الحقبة السوفيتية فقد أصبح الآن نطاق التعاون مع العالم الإسلامي والعالم العربي وجغرافيته أوسع بكثير، نقدر هذا التعاون وسنواصل تطوير هذه العلاقات".

وأشار الرئيس الروسي خلال حديثه إلى أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة لديه علاقات وطيدة مع صناديق الاستثمار في العالم العربي، وقال إن "الصندوق الروسي يتعاون مع جميع صناديق الاستثمار السيادية تقريبا في العالم لكن مع بعض صناديق الاستثمار العربية تربطه علاقات فريدة بشكل عام".

وعن متانة العلاقات بين الصندوق الروسي وصناديق الاستثمار في العالم العربي، قال بوتين: "إنهم (صناديق الاستثمار العربية) يثقون في الصندوق الروسي لدرجة أنهم قرروا المشاركة تلقائيا في تمويل جميع المشاريع التابعة للصندوق الروسي، الأمر يدل على مستوى الثقة وجودة التعاون".

وفيما يتعلق بدور رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف في هذه العلاقات، قال بوتين، إن قديروف يلعب نفس الدور في تطوير العلاقات مع العالم العربي مثل جميع المسؤولين الروس الآخرين، لكن العلاقات الدولية بشكل عام هي من اختصاص وزارة الخارجية.

المصدر: RT