سهم "غازبروم" يقفز بعد تصريح بوتين عن "السيل الشمالي-2"

ارتفع سهم شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الخميس، بعدما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مشروع الغاز "السيل الشمالي-2" سيكتمل، وذلك بالرغم من التهديدات الأمريكية له.

وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت موسكو، ارتفع سهم "غازبروم" بنسبة 4.15% إلى 214.75 روبل، وقبل ذلك كان السهم قد صعد مسجلا أعلى مستوى منذ 27 فبراير الماضي.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مشروع الغاز "السيل الشمالي-2" مشروع اقتصادي بحت ويصب في مصلحة روسيا وأوروبا، بما في ذلك ألمانيا، مشيرا إلى أنه سيتم إكماله.

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي سنوي، إن المشروع، الهادف لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، مفيد للدول الأوروبية وألمانيا. وأضاف، أن العقوبات الأمريكية على "السيل الشمالي-2" تهدف للحد من منافسة الغاز الروسي للغاز الأمريكي في أوروبا.

المصدر: نوفوستي