بوتين: خصصنا أموالا غير مسبوقة لمحاربة وباء كورونا

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه تم تخصيص 4.6 تريليون روبل (حوالي 63 مليار دولار) لدعم المواطنين والشركات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، التي عصفت بالاقتصاد العالمي.

وقال بوتين، خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع اليوم الخميس: "بالنسبة لنا هذه أموال غير مسبوقة، إذ أنها تشكل نحو 4.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وجه منها مليار بشكل مباشر لدعم الصناعات المتضررة، وكما أشرت سابقا 838 مليارا تم تخصيصها لدعم المواطنيين بشكل مباشر".

وأكد الرئيس الروسي، أن "الإجراءات، التي تم فرضها لمكافحة أزمة كورونا استخدمت بشكل فعال". وتوقع أن يحقق الاقتصاد الروسي مؤشرات إيجابية في نهاية 2021، وقال: "بالنسبة للاقتصاد ووفقا لتقديرات مختلفة في نهاية 2021 - الربع الأول من 2020 سنتغلب على كل هذه المشاكل".

ووفقا لتوقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية فإن الاقتصاد الروسي من المتوقع أن يتراجع في 2020 بنسبة 3.9%، على أن ينمو في 2021 بنسبة 3.3%.

المصدر: نوفوستي